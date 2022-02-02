Датские хоккеисты сдали положительные тесты на ковид. С ними летели норвежские биатлонисты

Игроки летели в Пекин с остальными хоккеистами сборной. Вместе с датчанами в одном самолёте летели и норвежские спортсмены из других видов спорта, в том числе биатлона. Сообщается, что спортсмены находились в разных частях самолёта.

Напомним, сборная Дании по хоккею сыграет в одной группе с командами из Чехии, Швейцарии и России. Первую встречу датчане проведут с чехами 9 февраля, 11-го сыграют с Россией, а 12-го – с Швейцарией.