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Датские хоккеисты сдали положительные тесты на ковид. С ними летели норвежские биатлонисты

Самолет. Иллюстративное фото. ФОТО: Andreas Gora via www.imago-images.de/imago images/Andreas Gora

Датские хоккеисты Маттиас Асперуп и Ник Олесен сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Олимпийский комитет Дании.

Игроки летели в Пекин с остальными хоккеистами сборной. Вместе с датчанами в одном самолёте летели и норвежские спортсмены из других видов спорта, в том числе биатлона. Сообщается, что спортсмены находились в разных частях самолёта.

Напомним, сборная Дании по хоккею сыграет в одной группе с командами из Чехии, Швейцарии и России. Первую встречу датчане проведут с чехами 9 февраля, 11-го сыграют с Россией, а 12-го – с Швейцарией.

Ранее сообщалось, что по прилёте в Китай двое человек из норвежской делегации (не спортсмены) уже сдали положительные тесты на COVID-19. Примечательно, что оба недавно переболели коронавирусом. Отмечалось, что, помимо биатлонистов, в том самолёте летели норвежские лыжники.

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