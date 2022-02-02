Российская биатлонистка Валерия Васнецова подтвердила, что не выступит в Пекине-2022
Российская биатлонистка Валерия Васнецова подтвердила, что не выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине из-за двух положительных тестов на коронавирус.
Российская биатлонистка Валерия Васнецова подтвердила, что не выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине из-за двух положительных тестов на коронавирус.
«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой… Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история», – написала Васнецова в инстаграм-сторис.