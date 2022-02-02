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Российская биатлонистка Валерия Васнецова подтвердила, что не выступит в Пекине-2022

Валерия Васнецова (слева) и Светлана Миронова перед рейсом на Зимнюю Олимпиаду 2022. ФОТО: Mikhail Tereshchenko

Российская биатлонистка Валерия Васнецова подтвердила, что не выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине из-за двух положительных тестов на коронавирус.

«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой… Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история», – написала Васнецова в инстаграм-сторис.

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