В эстонской олимпийской сборной зафиксирован второй случай коронавируса

Кюльм тренировалась на особых условиях – как близкоконтактная. Ежедневно сдавала по два теста, которые были негативными. К сожалению, выяснилось, что пробы, взятые в воскресенье вечером и в субботу утром, дали положительный результат. Кюльм находится в изоляционном отеле, где также сейчас проживает и один из тренеров эстонской сборной Рихо Роозипыльд.

«К сожалению, правила для всех одинаковы, тут для продолжения любой деятельности нужна только одна вещь – негативный тест на коронавирус», - сказал руководитель эстонской делегации Мартти Раю.

Кюльм переболела коронавирусом в конце прошлого года, затем дважды в неделю сдавала необходимые анализы – с негативным результатом. Ее тренер Индрек Тобрелутс шокирован.

«Это огромный удар для нас, поскольку ее Олимпиада теперь под вопросом. Сегодня она отлично тренировалась и находится в отличной физической форме. К сожалению, ничего не поделать, мы должны соблюдать правила и надеяться, что последующие тесты покажут негативный результат», - сказал Тобрелутс.