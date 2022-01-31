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В эстонской олимпийской сборной зафиксирован второй случай коронавируса

Сусан Кюльм. ФОТО: Ergo Kukk

Эстонская биатлонистка Сусан Кюльм сдала две положительные пробы на коронавирус – сегодня ее доставят в карантинный отель. Для того, чтобы участвовать в Олимпийских играх необходимо, чтобы все последующие тесты показали негативный результат.

Кюльм тренировалась на особых условиях – как близкоконтактная. Ежедневно сдавала по два теста, которые были негативными. К сожалению, выяснилось, что пробы, взятые в воскресенье вечером и в субботу утром, дали положительный результат. Кюльм находится в изоляционном отеле, где также сейчас проживает и один из тренеров эстонской сборной Рихо Роозипыльд.

«К сожалению, правила для всех одинаковы, тут для продолжения любой деятельности нужна только одна вещь – негативный тест на коронавирус», - сказал руководитель эстонской делегации Мартти Раю.

Кюльм переболела коронавирусом в конце прошлого года, затем дважды в неделю сдавала необходимые анализы – с негативным результатом. Ее тренер Индрек Тобрелутс шокирован.

«Это огромный удар для нас, поскольку ее Олимпиада теперь под вопросом. Сегодня она отлично тренировалась и находится в отличной физической форме. К сожалению, ничего не поделать, мы должны соблюдать правила и надеяться, что последующие тесты покажут негативный результат», - сказал Тобрелутс.

По правилам, Сусан Кюльм сможет покинуть отель, если будет бессимптомной и сдаст два подряд негативных теста. Затем она по-прежнему будет считаться близкоконтактной, но сможет тренироваться и принимать участие в соревнованиях.

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