На Олимпиаде-2022 у России почти не будет конкурентов

«Планируем завоевать порядка 30 медалей различного достоинства. У нас подобралась хорошая команда, в которой много победителей и призеров чемпионатов мира, континента. Думаю, нам по силам побороться за место в топ-3 общего зачета. Повторюсь, не все зависит от нас. Но мы принимаем меры, чтобы олимпийцы смогли в КНР реализовать свой потенциал», - прокомментировал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Норвежцы (завоевали 39 медалей в Пхенчхане) станут главными соперниками россиян. Причем как во всех лыжных дисциплинах, так и в медальном зачёте. Аналитики полагают, что в этот раз норвежцы постараются завоевать 45 медалей. Российским спортсменам придется сразиться, например, с Терезе Йохауг и Йоханнесом Клебо (лыжные гонки).
Сборную Германии ожидают увидеть на третьем месте. Сильными сторонами немцев являются бобслей, санный спорт, скелетон, хоккей. Серьезно опасаться стоит бобслеиста Франческо Фридриха.
Также конкурировать с российской сборной за медали будут нидерландская шорт-трекистка Сюзанна Шультинг, американский фигурист Натан Чен. Среди хозяев турнира китайцев сильную конкуренцию составят спортивная пара фигуристов Суй Вэньцзин/Хань Цун и фристайлистка Эйлин Гу.