На Олимпиаде-2022 у России почти не будет конкурентов

«Планируем завоевать порядка 30 медалей различного достоинства. У нас подобралась хорошая команда, в которой много победителей и призеров чемпионатов мира, континента. Думаю, нам по силам побороться за место в топ-3 общего зачета. Повторюсь, не все зависит от нас. Но мы принимаем меры, чтобы олимпийцы смогли в КНР реализовать свой потенциал», - прокомментировал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.