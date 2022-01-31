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На Олимпиаде-2022 у России почти не будет конкурентов

Олимпийские медали. Токио-2020. ФОТО: Kimimasa Mayama/Epa/Scanpix

Аналитики считают, что на Олимпиаде в Пекине Россия займёт место в первой тройке медального зачёта. Так, аналитики Gracenote предполагают, что россияне выиграют 32 медали и уступят лишь сборной Норвегии.

«Планируем завоевать порядка 30 медалей различного достоинства. У нас подобралась хорошая команда, в которой много победителей и призеров чемпионатов мира, континента. Думаю, нам по силам побороться за место в топ-3 общего зачета. Повторюсь, не все зависит от нас. Но мы принимаем меры, чтобы олимпийцы смогли в КНР реализовать свой потенциал», - прокомментировал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Норвежцы (завоевали 39 медалей в Пхенчхане) станут главными соперниками россиян. Причем как во всех лыжных дисциплинах, так и в медальном зачёте. Аналитики полагают, что в этот раз норвежцы постараются завоевать 45 медалей. Российским спортсменам придется сразиться, например, с Терезе Йохауг и Йоханнесом Клебо (лыжные гонки).

Сборную Германии ожидают увидеть на третьем месте. Сильными сторонами немцев являются бобслей, санный спорт, скелетон, хоккей. Серьезно опасаться стоит бобслеиста Франческо Фридриха.

Также конкурировать с российской сборной за медали будут нидерландская шорт-трекистка Сюзанна Шультинг, американский фигурист Натан Чен. Среди хозяев турнира китайцев сильную конкуренцию составят спортивная пара фигуристов Суй Вэньцзин/Хань Цун и фристайлистка Эйлин Гу.

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