Среди лиц, связанных с проведением Олимпиады, зафиксировано 37 новых случаев ковида

12 положительных тестов сдали спортсмены и другие члены сборных, 8 из них были получены в аэропорту.

Еще 25 положительных тестов сдали лица, связанные с проведением Олимпиады (20 из них сданы сразу после прилета в Пекин).

Всего с 23 января на Играх сдано 176 положительных тестов на коронавирус, 51 из них – спортсменами и официальными лицами.