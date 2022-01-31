Занявший на этапе Кубка мира седьмое место Кристьян Ильвес остался доволен: ожидания высоки, но нужно твердо стоять на земле

В Зеефельде все выходные была очень переменчивая погода, поэтому из-за сильного ветра было невозможно прыгать с трамплина. Это значит, что в день соревнований лыжники прошли только лыжную дистанцию, но из-за этого она оказалась длиннее – 12,5 км.

Учитывая, что вчера на дистанции у Ильвеса свело ногу, на старт он вышел слегка прихрамывая. «Могу сказать, что в целом оправился от вчерашнего, но ноги еще не отдохнули. С точки зрения дыхания и сердца, я мог бы и поднапрячься, но тело к этому еще не готово. Сегодня тоже были моменты, когда возникали небольшие спазмы», - сказал Ильвес.

Несмотря ни на что, Ильвес большую часть гонки прошел в группе лидеров. В какой-то момент лидер серии Кубка мира Йоханнес Лампартер нарастил темп и эстонец выбыл из большой игры.

По итогам этапа Кубка мира Ильвес занял седьмое место, которым, по словам спортсмена, можно удовлетвориться.

«Нужно немного сбавить темп и твердо стоять на ногах. Ожидания слишком высоки и речь идет только о пьедестале почета. Я и сам знаю, что на это способен, другие тоже этого хотят. Но мелочи тоже идут в расчет, и из-за мелких препятствий до награды не доходишь. Мне нравится, что я добился хорошей стабильности», - прокомментировал Кристьян Ильвес.

Следующее выступление у Ильвеса состоится уже в Пекине на Олимпийских Играх – в последние недели спортсмен работал только ради них.