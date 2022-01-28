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В эстонской олимпийской сборной в Пекине выявили коронавирус

Рихо Роосипыльд. ФОТО: Eero Vabamägi

Результат теста на коронавирус одного из участников команды лыжной олимпийской сборной Эстонии, Рихо Роозипыльда, оказался положительным. Поскольку второй экспресс-тест также дал положительную пробу, спортсмен остается в изоляции.

«В аэропорту Пекина все прибывшие сдали по два теста. В олимпийской деревне Чжанцзякоу, как только узнали результат, уже вчерашним вечером поместили Роозипыльда в карантин в его комнате. После сегодняшнего повторного теста его перевели в специальную карантинную гостиницу, куда отправляют людей без симптомов, чей тест показал положительный результат", - сообщил руководитель эстонской делегации Мартти Раю.

"В карантинной гостинице тестирование Рихо Роозипыльда проводится ежедневно. Длительность карантина и возвращение к сборной будут зависеть от результатов тестов", - добавил он.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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