В эстонской олимпийской сборной в Пекине выявили коронавирус

«В аэропорту Пекина все прибывшие сдали по два теста. В олимпийской деревне Чжанцзякоу, как только узнали результат, уже вчерашним вечером поместили Роозипыльда в карантин в его комнате. После сегодняшнего повторного теста его перевели в специальную карантинную гостиницу, куда отправляют людей без симптомов, чей тест показал положительный результат", - сообщил руководитель эстонской делегации Мартти Раю.