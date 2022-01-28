Все плохо. Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус

В понедельник, 23 января, пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

27 января норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что олимпийский чемпион в скиатлоне Крюгер инфицирован.

«Он изолирован в своей комнате. Выглядит здоровым, никаких симптомов нет. Это, конечно, очень грустная ситуация для Симена», – приводит слова врача команды Ойстейна Андерсена VG.

До смены отеля Крюгер жил в одном номере с резервистом Харальдом Эстбергом Амундсеном, который как раз и рассматривается в качестве замены заболевшему в случае необходимости.