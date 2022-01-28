Все плохо. Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус
Симен Хегстад Крюгер стал уже четвёртым членом сборной Норвегии, который сдал положительный тест на коронавирус.
Симен Хегстад Крюгер стал уже четвёртым членом сборной Норвегии, который сдал положительный тест на коронавирус.
В понедельник, 23 января, пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.
27 января норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что олимпийский чемпион в скиатлоне Крюгер инфицирован.
«Он изолирован в своей комнате. Выглядит здоровым, никаких симптомов нет. Это, конечно, очень грустная ситуация для Симена», – приводит слова врача команды Ойстейна Андерсена VG.
До смены отеля Крюгер жил в одном номере с резервистом Харальдом Эстбергом Амундсеном, который как раз и рассматривается в качестве замены заболевшему в случае необходимости.
Мужская сборная планирует вылететь в Норвегию 30 января, а оттуда на следующий день отправиться в Пекин. Вылет лыжниц намечен на 1 февраля.