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Все плохо. Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус

Симен Хегстад Крюгер. ФОТО: JON OLAV NESVOLD / imago/Bildbyran

Симен Хегстад Крюгер стал уже четвёртым членом сборной Норвегии, который сдал положительный тест на коронавирус.

В понедельник, 23 января, пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

27 января норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что олимпийский чемпион в скиатлоне Крюгер инфицирован.

«Он изолирован в своей комнате. Выглядит здоровым, никаких симптомов нет. Это, конечно, очень грустная ситуация для Симена», – приводит слова врача команды Ойстейна Андерсена VG.

До смены отеля Крюгер жил в одном номере с резервистом Харальдом Эстбергом Амундсеном, который как раз и рассматривается в качестве замены заболевшему в случае необходимости.

Мужская сборная планирует вылететь в Норвегию 30 января, а оттуда на следующий день отправиться в Пекин. Вылет лыжниц намечен на 1 февраля.

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