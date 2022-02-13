Олимпиада в Пекине ⟩ В танцах на льду золото завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

Основная интрига заключалась в том, сумеет ли французская пара завоевать, наконец, олимпийское золото, ускользнувшее от них на прошлых Играх в Пхенчане. В тот раз они потерпели обидное поражение от канадцев Тессы Верчью и Скотта Мойра, установив при этом два мировых рекорда – в произвольной и по сумме программ - и все равно проиграв в итоге 1 балл.

После ухода канадцев из большого спорта Пападакис и Сизерон были безоговорочными лидерами, но тревожный звоночек прозвенел для них на ЧЕ 2020 года, где они уступили Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Это стало их единственным поражением от российской пары в очной встрече. Французы приехали тогда на ЧЕ не в лучшей форме и допустили техническую ошибку.

В этом сезоне до выступления на Олимпиаде из-за того, что они долго не выступали на крупных соревнованиях, Габриэла и Гийом не входили даже в первую десятку международного рейтинга, в то время как российская пара Синицина-Кацалапов занимала в нем первую позицию. Чемпионат Европы в этом году в Таллинне французы пропустили, с другой стороны, те этапы Гран-при, где они участвовали, в этом сезоне они выиграли с большим преимуществом. Но на Играх набранные за сезон очки не значат ничего, все зависело от того, как они прокатаются. Причем французы выступали последними.

Неожиданностей в итоге не произошло: французская пара показала достаточный результат, опередив россиян почти на 5 баллов, а Синициной и Кацалапову удалось удержать второе место. Бронза заслуженно досталась американцам Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью.