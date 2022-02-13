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Олимпиада в Пекине ⟩ Прямая трансляция: борьба за золото в фигурном катании - произвольный танец

12 февраля на Олимпийских играх в Пекине в фигурном катании начались соревнования танцевальных дуэтов (ритм-танец), которые продолжатся состязаниями в произвольных танцах. Именно эти выступления определят, кто получит олимпийские медали.

23 пары исполнили ритм-танец. Ритмом в этом сезоне для танцоров стал street dance - это значит, что по правилам Международного союза конькобежцев фигуристы должны использовать не менее двух разных ритмов из следующих примеров: хип-хоп, диско, cвинг, крамп, фанк, джаз, регги и блюз. Частью танца в качестве паттерна является полуночный блюз.

Главными претендентами на золото Игр-2022 в танцах на льду являются Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Эта пара выиграла ритм-танец, установив мировой рекорд – у них 90,83 балла. На втором месте российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов (88,85 балла). Американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью – третьи (87,13 балла).

Рано утром 14 февраля мы в прямом эфире увидим борьбу за олимпийское золото в произвольном танце.

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