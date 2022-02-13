Олимпиада в Пекине ⟩ В квалификации у Келли Сильдару не оказалось конкуренток

Четыре года назад Келли Силдару не попала на Игры в Пхенчане из-за травмы колена. На этот раз Келли на месте и показала высший класс.

Соревнования пришлось сдвинуть на день: накануне тут бушевал ураган, сегодня очень холодно - 20 градусов мороза. Трасса также непростая – множество секций, которые необходимо преодолеть перед финишем. В квалификации спортсменки исполнили по две попытки - для того, чтобы попасть в финал, нужно оказаться в топ-12 по итогам соревнования.

Первой вышла Айлин Гу – главная фаворитка этих соревнований. Келли Сильдару шла четвертой.

Первая попытка Айлин оказалась не самой удачной, многие элементы были выполнены с недочетами. За нее она получила 57,28 балла. Сара Эффлин получила еще меньше – всего 35 баллов.

Тесс Леду - еще одна фаворитка состязаний - вышла третьей. Прошла трассу довольно чисто, но упала с одного из элементов.

Келли Сильдару в своей первой попытке идеально прошла свою трассу и обошла сильнейших конкуренток. Спортсменка набрала 80,96 балла.

По итогам первой попытки Келли заняла второе место в турнирной таблице. Ее опередила лишь норвежка Йоханна Килли.

Слоупстайл, первая попытка. ОИ в Пекине 2022 ФОТО: Postimees

Вторая попытка Айлин Гу (Китай) оказалась намного удачнее первой – трассу спортсменка прошла чисто и получила 79,38 балла – прошла в финал, заняв третье место в этом зачете.

Сара Хеффлин (Австрия) вышла второй. 48,96 балла – очень слабый результат. Тесс Леду неплохо выполняет вторую попытку, но получает лишь 68,13 балла.

Вторую попытку Келли Сильдару прошла с легкостью. Судьи высоко оценили ее выступление – 86,15 балла. Спортсменка заняла промежуточное первое место.

Ее основная конкурентка Йоханна Килли, занимавшая первое место в первой попытке, сейчас набрала лишь 86 баллов и заняла второе место.