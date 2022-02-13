Олимпиада в Пекине ⟩ В квалификации у Келли Сильдару не оказалось конкуренток
Открывает сегодняшний олимпийский день квалификафия по слоупстайлу, в которой наша фристайлистка Келли Сильдару заняла первое место.
Открывает сегодняшний олимпийский день квалификафия по слоупстайлу, в которой наша фристайлистка Келли Сильдару заняла первое место.
Четыре года назад Келли Силдару не попала на Игры в Пхенчане из-за травмы колена. На этот раз Келли на месте и показала высший класс.
Соревнования пришлось сдвинуть на день: накануне тут бушевал ураган, сегодня очень холодно - 20 градусов мороза. Трасса также непростая – множество секций, которые необходимо преодолеть перед финишем. В квалификации спортсменки исполнили по две попытки - для того, чтобы попасть в финал, нужно оказаться в топ-12 по итогам соревнования.
Первой вышла Айлин Гу – главная фаворитка этих соревнований. Келли Сильдару шла четвертой.
Первая попытка Айлин оказалась не самой удачной, многие элементы были выполнены с недочетами. За нее она получила 57,28 балла. Сара Эффлин получила еще меньше – всего 35 баллов.
Тесс Леду - еще одна фаворитка состязаний - вышла третьей. Прошла трассу довольно чисто, но упала с одного из элементов.
Келли Сильдару в своей первой попытке идеально прошла свою трассу и обошла сильнейших конкуренток. Спортсменка набрала 80,96 балла.
По итогам первой попытки Келли заняла второе место в турнирной таблице. Ее опередила лишь норвежка Йоханна Килли.
Вторая попытка Айлин Гу (Китай) оказалась намного удачнее первой – трассу спортсменка прошла чисто и получила 79,38 балла – прошла в финал, заняв третье место в этом зачете.
Сара Хеффлин (Австрия) вышла второй. 48,96 балла – очень слабый результат. Тесс Леду неплохо выполняет вторую попытку, но получает лишь 68,13 балла.
Вторую попытку Келли Сильдару прошла с легкостью. Судьи высоко оценили ее выступление – 86,15 балла. Спортсменка заняла промежуточное первое место.
Ее основная конкурентка Йоханна Килли, занимавшая первое место в первой попытке, сейчас набрала лишь 86 баллов и заняла второе место.
В данный момент очень маловероятно, что кто-то сумеет постеснить нашу Келли с лидерской позиции. В любом случае она показала прекрасный результат и прошла в финал.