Олимпиада в Пекине ⟩ Первые соревнования сегодняшнего дня: слоупстайл. Болеем за Келли Сильдару

Благодаря ей фристайл, который является настоящим магнитом зимней Олимпиады, стал намного ближе и эстонским любителям спорта.

Четыре года назад Келли Силдару не попала на Игры в Пхенчане из-за травмы колена. На этот раз Келли на месте и готова показать высший класс.