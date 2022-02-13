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Олимпиада в Пекине ⟩ Первые соревнования сегодняшнего дня: слоупстайл. Болеем за Келли Сильдару

Открывает сегодняшний олимпийский день квалификафия по слоупстайлу, на которой свои возможности продемонстрирует и наша фристайлистка Келли Сильдару.

Благодаря ей фристайл, который является настоящим магнитом зимней Олимпиады, стал намного ближе и эстонским любителям спорта.

Четыре года назад Келли Силдару не попала на Игры в Пхенчане из-за травмы колена. На этот раз Келли на месте и готова показать высший класс.

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