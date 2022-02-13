Олимпиада в Пекине ⟩ Первые соревнования сегодняшнего дня: слоупстайл. Болеем за Келли Сильдару
Открывает сегодняшний олимпийский день квалификафия по слоупстайлу, на которой свои возможности продемонстрирует и наша фристайлистка Келли Сильдару.
Открывает сегодняшний олимпийский день квалификафия по слоупстайлу, на которой свои возможности продемонстрирует и наша фристайлистка Келли Сильдару.
Благодаря ей фристайл, который является настоящим магнитом зимней Олимпиады, стал намного ближе и эстонским любителям спорта.
Четыре года назад Келли Силдару не попала на Игры в Пхенчане из-за травмы колена. На этот раз Келли на месте и готова показать высший класс.