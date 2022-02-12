Олимпиада в Пекине ⟩ Олимпийский биатлон. В гонке преследования среди мужчин золото у Кентена Фийона-Майе

Норвежец Йоханнес Бе первым пришел к рубежу. Чисто закрыл мишени. Следом подлетел Кентен Фийон-Майе. Отлично закрыл мишень. Третьим Тарьей Бе – промах, у Цветкова два промаха. Чисто отстрелялся Эдуард Латыпов и занял промежуточное третье место.

Эстонию представляют лыжники Райдо Рянкель – один промах на первом рубеже. Рене Цахкна закрыл его чисто.

Второй рубеж. Ветер усилился. Йоханнес Бе – два промаха. Фийон-Майе чисто закрывает мишень и почти догоняет Бе (отрыв 12 секунд – на рубеже у француза были проблемы с винтовкой). Латыпов стреляет быстро и чисто – сохранил третье место. Тарьей Бе занимает четвертое место – чисто закрыл рубеж.- На этом рубеже из-за ветра было допущено множество промахов.

Третий рубеж проходит в очень сложных условиях. Йоханнес Бе допустил три промаха – это три штрафных круга. Кентен Фийон-Майе закрыл чисто – стал лидером гонки. Латыпов также чисто отстрелялся и занял промежуточное второе место. Лукас Хофер благодаря чистой стрельбе поднялся на третье место, Тарьей Бе сохранил на этом этапе четвертую позиию. А Йоханнес Бе утратил лидерскую позицию и занял пятое место.

Четвертый огневой рубеж гонки стал решающим. Кентен Фийон-Майе и Эдуард Латыпов приходят практически одновременно. Француз чисто закрывает рубеж, у россиянина один промах. Золото у Кентена! Битва за серебро разгорается между Тарьей Бе, который закрывает свой рубеж чисто и Эдуардом Латыповым. Йоханнес Бе допустил два промаха, выбыл из гонки за медалями.

В какой-то момент Латыпов сдался, и серебро выигрывает Тарьей Бе.

Фион-Майе финиширует с большим отрывом – не допустил ни одного промаха, в его копилке появляется еще одна золотая медаль. Тарьей Бе пришел вторым – серебро. И Эдуард Латыпов – бронза.