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Олимпиада в Пекине ⟩ Смотрите прямую трансляцию по биатлону. Гонка преследования среди женщин

Мы продолжаем трансляцию Олимпийских Игр в Пекине. 13 февраля нас ожидают сразу два соревнования по биатлону: женская (10 км) и мужская (12,5 км) гонки преследования.

От Эстонии среди женщин побежит наша четверка: Йоханна Талихярм, Регина Оя, Туули Томингас и Сузан Кюльм. На прошлом соревновании девушки показали неплохие результаты.

От России выступят четверо спортсменок ROC. Наилучшие шансы у Кристины Резцовой, которая уйдет со старта шестой с отставанием в 1 минуту и 5 секунд от победительницы спринта Марте Олсбю Ройселанн из Норвегии. Но от третьего места итальянки Доротеи Вирер биатлонистка ROC отстает менее чем на полминуты. Не самые плохие позиции для атаки на высокие места у Ульяны Нигматуллиной и Ирина Казакевич, а вот Светлана Миронова может рассчитывать на что-то серьезное только в случае феноменальной гонки преследования в своем исполнении.

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