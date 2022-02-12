Олимпиада в Пекине ⟩ Смотрите прямую трансляцию по биатлону. Гонка преследования среди женщин

От России выступят четверо спортсменок ROC. Наилучшие шансы у Кристины Резцовой, которая уйдет со старта шестой с отставанием в 1 минуту и 5 секунд от победительницы спринта Марте Олсбю Ройселанн из Норвегии. Но от третьего места итальянки Доротеи Вирер биатлонистка ROC отстает менее чем на полминуты. Не самые плохие позиции для атаки на высокие места у Ульяны Нигматуллиной и Ирина Казакевич, а вот Светлана Миронова может рассчитывать на что-то серьезное только в случае феноменальной гонки преследования в своем исполнении.