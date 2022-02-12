Олимпиада в Пекине ⟩ Биатлон. В гонке преследования среди женщин золото завоевала норвежка Марте Олсбю Ройселанн

На эту трассу биатлонистов выпускали в приоритетном порядке – первыми побежали те, кто не допустил ни одного промаха в прошлых соревнованиях.

Марте Олсбю Ройселанн из Норвегии не оставила никаких шансов соперницам – чистая стрельба, отличная скорость. Она завершила гонку первой и завоевала золотую медаль. Эльвира Эберг показала второй результат – серебро. Бронза у Тирил Экхов – она совершила что-то невероятное: поднялась с 11 места на третье, показав великолепный результат.

Норвежка Ингрид Тандреволд в этих состязаниях должна была прийти третьей, но резко почувствовала себя плохо, до финиша шла шагом. В итоге она финишировала 14-й, сразу после пересечения финишной черты упав на землю. Ее довольно долго приводили в чувство, со стадиона унесли на руках.

Сюзан Кюльм пришла 45-й, Туули Тоомингас пришла к финишу 49-й, Регина Оя – 50-й.