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Олимпиада в Пекине ⟩ В спринте по биатлону золото и бронза у братьев Бё

На Олимпийских играх в Пекине продолжается биатлонная программа. 12 февраля в национальном центре биатлона Чжанцзякоу состоялся мужской спринт. Золото завоевал норвежец Йоханнес Бе.

Условия для лыжников на этой трассе крайне сложные, на этой Олимпиаде известны случаи, когда спортсмены после соревнований здесь теряли сознание. Участникам биатлонной гонки пришлось трудно, спортсмены шли на пределе - борьба шла за выход в завтрашнюю гонку преследования.

Один из фаворитов гонки – россиянин Максим Цветков отлично закрывший все цели и лидировавший с хорошим отрывом, занял лишь четвертое место. Российская сборная осталась на этом соревновании без медалей.

Серебро у выигравшего прошлую гонку француза Кентина Фийона-Майе. Золото у Йоханнеса, а бронза у Тарьея Бе.

Эстонские спортсмены разместились на следующих местах: Рене Цахкна 50-е с одним промахом, Райдо Рянкель на 51-м с двумя промахами. Они проходят в завтрашние соревнования. Кристо Сиймер на 70-м месте, Калев Эрмитс на 88-м месте – для них соревнования завершены.

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