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Олимпиада в Пекине ⟩ Золотая медаль в женском спринте по биатлону - у Норвегии

Разыгран еще один комплект олимпийских медалей – в женском спринте по биатлону. На старт вышло 89 девушек, никто с соревнований не снялся. Им предстояло пробежать три круга по 2,5 км, закрыть два огневых рубежа. 

Тон задала стартовавшая первой Тирил Экхофф. Она закрыла первый огневой рубеж с одним промахом – это 150 штрафных метров к трассе. После второго рубежа стала лидером гонки. Но ненадолго: Марте Олсбу-Ройселанн чисто закрыла оба рубежа и вышла на первое место. Кстати, норвежка сумела сохранить его до последнего – золото в этой гонке именно у нее.

Кристина Резцова, на которую были сделаны большие ставки, начала рубеж с промаха и побежала дополнительные 150 м штрафа – для нее это некритично. Однако второй рубеж тоже был закрыт с промахом. К сожалению, о медали пришлось забыть, у нее лишь шестое место.

Серебро своей сборной принесла шведская биатлонистка Эльвира Эбер.

Бронзу завоевала итальянка Доротея Вирер (Италия).

Представительницы нашей сборной распределили места следуюшим образом: лучший результат у Туули Томингас - 33-е место, у ЙоханныТалихярм 43-е, на 44-м Сузан Кюльм и 56-е место у Регины Оя.

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