Олимпиада в Пекине ⟩ Золотая медаль в женском спринте по биатлону - у Норвегии

Тон задала стартовавшая первой Тирил Экхофф. Она закрыла первый огневой рубеж с одним промахом – это 150 штрафных метров к трассе. После второго рубежа стала лидером гонки. Но ненадолго: Марте Олсбу-Ройселанн чисто закрыла оба рубежа и вышла на первое место. Кстати, норвежка сумела сохранить его до последнего – золото в этой гонке именно у нее.

Кристина Резцова, на которую были сделаны большие ставки, начала рубеж с промаха и побежала дополнительные 150 м штрафа – для нее это некритично. Однако второй рубеж тоже был закрыт с промахом. К сожалению, о медали пришлось забыть, у нее лишь шестое место.

Серебро своей сборной принесла шведская биатлонистка Эльвира Эбер.

Бронзу завоевала итальянка Доротея Вирер (Италия).