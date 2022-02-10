Олимпиада в Пекине ⟩ Прямая трансляция с соревнований по биатлону. Женщины, спринт 7,5 км

От России в рамках спринтерской гонки выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Понятно, что к числу главных фаворитов спринта они не относятся, но та же Резцова с учетом ее функционального состояния вполне способна навязать борьбу за олимпийские медали.

Лидирует в Кубке мира в спринтерском зачете Марте Олсбу-Ройселанн, действующей чемпионкой мира является другая норвежка Тирил Экхофф. Но есть неплохие шансы у шведских сестер Эберг, француженки Анаис Шевалье-Буше и свежеиспеченной олимпийской чемпионке Пекина Дениз Херрманн из Германии.