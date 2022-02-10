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Олимпиада в Пекине ⟩ Трансляция индивидуальной гонки у мужчин на 15 км классическим стилем

В пятницу, 11 февраля, программа соревнований по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине продолжится индивидуальной гонкой у мужчин на 15 км классическим стилем с раздельного старта. От Эстонии на трассу выйдут лыжники Мартин Химма и Алвар Йоханнес Алев.

Гонка с раздельным стартом на 15 км классическим стилем состоится в Национальном лыжном центре Чжанцзякоу. Среди мужчин будет разыгран третий комплект наград.

Фаворитом этих соревнований считается Ииво Нисканен из Финляндии. Классика – любимый стиль лидера финской сборной. В текущем сезоне Кубка мира Ийво Нисканен выиграл две гонки с раздельным стартом на 15 км – в финской Руке и швейцарском Ленцерхайде. Обе классическим стилем.

На Олимпийских играх у Ииво Нисканена уже есть два золота: в 2014 году он вместе с Сами Яухоярви выиграл командный спринт классически стилем, а в 2018 году выиграл марафон на 50 км классическим стилем.

Уже в Пекине Ииво Нисканен взял бронзу в скиатлоне.

Конкуренцию ему составят олимпийский чемпион китайских игр россиянин Александр Большунов и норвежский король лыж Йоханнес Клебо.

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