Трансляция индивидуальной гонки у женщин на 10 км классическим стилем

Послелний раз гонка аналогичного формата проводилась на чемпионате мира-2019 в Зеефельде. Занявшие тогда первое и второе места спортсменки (норвежка Тереза Йохауг и шведка Фрида Карлссон) и сейчас остаются в числе главных претенденток на олимпийское золото Пекина. За команду ROC выступят серебряная медалистка в скиатлоне Наталья Непряева, а также Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева.