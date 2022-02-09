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Трансляция индивидуальной гонки у женщин на 10 км классическим стилем
Олимпиада в Пекине

В четверг, 10 февраля, программа соревнований по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине продолжится индивидуальной гонкой у женщин на 10 км классическим стилем с раздельного старта. От Эстонии на трассу выйдут Кейди и Кайди Каазику, а также Авели Уусталу.

Послелний раз гонка аналогичного формата проводилась на чемпионате мира-2019 в Зеефельде. Занявшие тогда первое и второе места спортсменки (норвежка Тереза Йохауг и шведка Фрида Карлссон) и сейчас остаются в числе главных претенденток на олимпийское золото Пекина. За команду ROC выступят серебряная медалистка в скиатлоне Наталья Непряева, а также Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева.

Конкурентками за олимпийские медали станут сильнейшие спортсменки: Тереза Йохауг, Кертту Нисканен, еще одна финская лыжница Криста Пярмякоски, а также Фрида Карлссон. также не исключена серьезная борьба с Эббой Андерссон, Натальей Непряевой, Катарина Хенниг и Тереза Штадлобер из сборной Австрии. 

Смотрите трансляцию на Rus.Postimees и телеканале Дуо 7.

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