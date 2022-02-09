Трансляция индивидуальной гонки у женщин на 10 км классическим стилем

Послелний раз гонка аналогичного формата проводилась на чемпионате мира-2019 в Зеефельде. Занявшие тогда первое и второе места спортсменки (норвежка Тереза Йохауг и шведка Фрида Карлссон) и сейчас остаются в числе главных претенденток на олимпийское золото Пекина. За команду ROC выступят серебряная медалистка в скиатлоне Наталья Непряева, а также Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева.
Конкурентками за олимпийские медали станут сильнейшие спортсменки: Тереза Йохауг, Кертту Нисканен, еще одна финская лыжница Криста Пярмякоски, а также Фрида Карлссон. также не исключена серьезная борьба с Эббой Андерссон, Натальей Непряевой, Катарина Хенниг и Тереза Штадлобер из сборной Австрии.
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