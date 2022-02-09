Непряевой не хватило до медали сотой доли секунды

Напомним, что на классическом сегменте олимпийского скиатлона (7.5 км) лучшее время показала Тереза Йохауг, а меньше всех уступили ей Кертту Нисканен, еще одна финская лыжница Криста Пярмякоски. Они и стали главными фаворитками сегодняшней гонки.

На старт было заявлено 98 девушек, они выходили на позиции каждые 30 секунд.

Никаких неожиданностей на дистанции не произошло – первое место, как и ожидалось, у норвежки Терезы Йохауг, она прошла 10-километровую дистанцию чуть больше, чем за 28 минут.

На третьем месте Криста Пармакоски, на втором Кертту Нисканен. Обе спортсменки из Финляндии.

Тройка олимпийских медалисток лыжной гонки на 10 км в Пекине. ФОТО: Postimees

Отличные шансы ворваться в тройку лидеров были у Натальи Непряевой – ей нужно было показать результат выше, чем 28 минут 37 секунд. Но увы, лыжнице не хватило буквально одной сотой секунды. Это четвертое место в гонке. Татьяна Сорина на 10-м, Лилия Васильева на 15-м месте.