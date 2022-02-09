Непряевой не хватило до медали доли секунды

В четверг, 10 февраля, программа соревнований по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине продолжилась индивидуальной гонкой у женщин на 10 км классическим стилем с раздельного старта. От Эстонии на трассу вышли Кейди и Кайди Каазику, а также Авели Уусталу.
Напомним, что на классическом сегменте олимпийского скиатлона (7.5 км) лучшее время показала Тереза Йохауг, а меньше всех уступили ей Кертту Нисканен, еще одна финская лыжница Криста Пярмякоски. Они и стали главными фаворитками сегодняшней гонки.
На старт было заявлено 98 девушек, они выходили на позиции каждые 30 секунд.
Никаких неожиданностей на дистанции не произошло – первое место, как и ожидалось, у норвежки Терезы Йохауг, она прошла 10-километровую дистанцию чуть больше, чем за 28 минут.
На третьем месте Криста Пармакоски, на втором Кертту Нисканен. Обе спортсменки из Финляндии.
Отличные шансы ворваться в тройку лидеров были у Натальи Непряевой – ей нужно было показать результат выше, чем 28 минут 37 секунд. Но увы, лыжнице не хватило буквально одной сотой секунды. Это четвертое место в гонке. Татьяна Сорина на 10-м, Лилия Васильева на 15-м месте.
Эстонские спортсменки расположились в таком порядке: Кейди Каазику на 60-й позиции, ее сестра Кайди Каазику – 67-е место, Авели Уусталу на 74-м месте.