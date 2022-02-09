Ср, 9.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Сегодня станут известны олимпийские чемпионы по фигурному катанию. Смотрите мужскую произвольную программу
Олимпиада в Пекине

На фоне разгорающегося допингового скандала, в который угодили российские фигуристы, стартующие сегодня рано утром соревнования по мужской произвольной программе выглядят особенно интересными.

Напомним, четыре представителя сборной России, выигравшие золото в командном турнире по фигурному катанию 9 февраля не вышли на тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Это Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александра Галлямов. Произошло это на фоне появления информации о проблеме с допинг-тестом у одного из членов сборной России, участвовавших в командных соревнованиях. Неизвестно, выйдет ли на лед Марк Кондратюк.

Наш фигурист Александр Селевко не сумел пройти в произвольную.

Но мы увидим выступления лидера короткой программы - американского спортсмена Нэйтана Чена, установившего мировой рекорд. Также занявших второе и третье места японских фигуристов Юмы Кагиямы и Сёмы Уно. Кроме них, на лед выйдут представители Латвии, Китая, Грузии, Кореи и т.д.

Трансляцию будет вести Rus.Postimees и телеканал Дуо 7.

НАВЕРХ
Back