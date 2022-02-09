Сегодня станут известны олимпийские чемпионы по фигурному катанию. Смотрите мужскую произвольную программу

Напомним, четыре представителя сборной России, выигравшие золото в командном турнире по фигурному катанию 9 февраля не вышли на тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Это Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александра Галлямов. Произошло это на фоне появления информации о проблеме с допинг-тестом у одного из членов сборной России, участвовавших в командных соревнованиях. Неизвестно, выйдет ли на лед Марк Кондратюк.