Лыжное двоеборье. Золото у Германии

К сожалению, наш двоеборец Кристьян Ильвес так и не смог показать негативные результаты тестирования на коронавирус и был вынужден пропустить состязания.

Лыжная гонка стартовала с большим напряжением. Быстрее всех с дистанцией справился немец Винценц Гайгер, который забрал золото для своей сборной, Йорген Граабак (Норвегия) пришел вторым – серебро, и на третьем месте разместился Лукас Грайдер (Австрия).

Японцы, показавшие неплохие результаты на прыжках с трамплина, опустились в итоге ниже – Акито Ватабе занял лишь седьмое место в зачете.

Россияне на этой гонке хороших результатов не показали, разместившись в нижней части турнирной таблицы.

Лыжное двоеборье

Это олимпийский вид спорта, сочетающий в своей программе прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки. Другое название — северная комбинация. Изначально наиболее развитым этот вид спорта был в Норвегии: на первых 4 зимних Олимпиадах (1924, 1928, 1932 и 1936) весь подиум занимали норвежцы, а из 12 довоенных чемпионатов мира норвежцы выиграли восемь.

В последние годы традиционная программа лыжного двоеборья претерпела существенные изменения. На данный момент проводятся две индивидуальные дисциплины: прыжок с обычного или большого трамплина (одна попытка) и лыжная гонка на 10 км свободным стилем. Для каждой из этих дисциплин действуют общие правила с незначительными дополнениями.

Стартовая позиция участников соревнований на лыжной трассе определяется местом, занятым в прыжках с трамплина. Первым уходит на дистанцию победитель, остальным за каждое очко отставания на трамплине начисляется определённое количество секунд (система Гундерсена).