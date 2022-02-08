Прямая трансляция. Лыжное двоеборье, индивидуальные состязания, трамплин

В состав сборной России по лыжному двоеборью на Олимпиаду в Пекине вошли Вячеслав Барков, Артём Галунин и Самир Мастиев.

Эстонию должен был представлять наш лыжник Кристьян Ильвес. Тренирующийся с норвежской сборной двоеборец Кристьян Ильвес накануне Олимпиады набрал лучшую форму за всю свою карьеру. Но на прошлой неделе спортсмен сдал два подряд положительных теста на коронавирус и наша сборная осталась без главной олимпийской надежды. Врач эстонской команды Михкель Мардна также оценивает возможность участия Ильвеса в Олимпиаде как маловероятную.

Лыжное двоеборье

Это олимпийский вид спорта, сочетающий в своей программе прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки. Другое название — северная комбинация. Изначально наиболее развитым этот вид спорта был в Норвегии: на первых 4 зимних Олимпиадах (1924, 1928, 1932 и 1936) весь подиум занимали норвежцы, а из 12 довоенных чемпионатов мира норвежцы выиграли восемь.

В последние годы традиционная программа лыжного двоеборья претерпела существенные изменения. На данный момент проводятся две индивидуальные дисциплины: прыжок с обычного или большого трамплина (одна попытка) и лыжная гонка на 10 км свободным стилем. Для каждой из этих дисциплин действуют общие правила с незначительными дополнениями.

Стартовая позиция участников соревнований на лыжной трассе определяется местом, занятым в прыжках с трамплина. Первым уходит на дистанцию победитель, остальным за каждое очко отставания на трамплине начисляется определённое количество секунд (система Гундерсена).