Лыжное двоеборье. Завершился первый этап - прыжки с трамплина

К сожалению, наш двоеборец Кристьян Ильвес так и не смог показать негативные результаты тестирования на коронавирус и был вынужден пропустить состязания.

В итоге в двоеборье участвовало 46 спортсменов. Фаворитами традиционно считаются представители Австрии. На первом этапе двоеборья – прыжках с трамплина – австрийские спортсмены это доказали. Но в борьбу включились Япония, где также весьма сильные спортсмены, и Германия.

В итоге в пятерку лидеров вошли именно представители этих стран. Первое место занял японец Риота Ямамото (133 балла), на втором месте австриец Лукас Грайдерер (123,4), на третьем – немец Юлиан Шмид (123,1). Следом также представители Германии, Австрии и Японии. Разбавить лидеров смогли только представители Финляндии – финский спортсмен Илкка Херола разместился лишь на восьмой позиции.

Это олимпийский вид спорта, сочетающий в своей программе прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки. Другое название — северная комбинация. Изначально наиболее развитым этот вид спорта был в Норвегии: на первых 4 зимних Олимпиадах (1924, 1928, 1932 и 1936) весь подиум занимали норвежцы, а из 12 довоенных чемпионатов мира норвежцы выиграли восемь.

В последние годы традиционная программа лыжного двоеборья претерпела существенные изменения. На данный момент проводятся две индивидуальные дисциплины: прыжок с обычного или большого трамплина (одна попытка) и лыжная гонка на 10 км свободным стилем. Для каждой из этих дисциплин действуют общие правила с незначительными дополнениями.

Стартовая позиция участников соревнований на лыжной трассе определяется местом, занятым в прыжках с трамплина. Первым уходит на дистанцию победитель, остальным за каждое очко отставания на трамплине начисляется определённое количество секунд (система Гундерсена).