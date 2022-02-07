Прямая трансляция. Биатлон: мужская индивидуальная гонка, ставки на Россию

Фаворитом гонки считается норвежец Йоханнес Бё, также высоко оценивают француза Кентена Фийона Майе и норвежца Стурла Легрейда. В списке на победу также Себастиан Самуэльссон из Швеции, норвежец Тарьей Бё и россиянин Александр Логинов.

Правила соревнований не изменились: необходимо преодолеть трассу и закрыть четыре огневых рубежа, два из положения лёжа и два из положения стоя. Штрафных кругов нет, каждый промах автоматически добавляет ко времени спортсмена одну минуту. Только дистанция на 5 км длинне, чем у женщин. Учитывая сложность трассы и погодных условий, испытание серьёзное – женская гонка, прошедшая накануне, тому подтверждение.