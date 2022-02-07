Олимпийское золото в индивидуальной мужской гонке у биатлониста Кантена Майе

По правилам соревнований нужно закрыть четыре огневых рубежа: два из положения лёжа и два из положения стоя. Штрафных кругов нет, каждый промах автоматически добавлял ко времени спортсмена одну минуту, усиливая тем самым конкуренцию. Борьба на трассе была нешуточная.

Антон Смольский на этих состязаниях показал лучшую стрельбу – бежал с нулевым графиком. А Максим Цветков, несмотря на то, что шел к победе, допустил досаднейший промах на последнем рубеже. Увы, это сразу отразилось на итоге соревнований, он занял четвертое место. Латыпов также не оправдал надежд – допустил два промаха. Результаты россиян: Максим Цветков (4), Эдуард Латыпов (11), Саид Халили (29).