Олимпийское золото в индивидуальной мужской гонке у биатлониста Кантена Фийона-Майе

По правилам соревнований нужно закрыть четыре огневых рубежа: два из положения лёжа и два из положения стоя. Штрафных кругов нет, каждый промах автоматически добавлял ко времени спортсмена одну минуту, усиливая тем самым конкуренцию. Борьба на трассе была нешуточная.
Антон Смольский на этих состязаниях показал лучшую стрельбу – бежал с нулевым графиком. А Максим Цветков, несмотря на то, что шел к победе, допустил досаднейший промах на последнем рубеже. Увы, это сразу отразилось на итоге соревнований, он занял четвертое место. Латыпов также не оправдал надежд – допустил два промаха. Результаты россиян: Максим Цветков (4), Эдуард Латыпов (11), Саид Халили (29).
Эстонцы показали также достаточно средние результаты. Кристо Сиймер с тремя промахами завершает гонку – три штрафных минуты, 60-е место. У Цахкна три штрафные минуты и три промаха - 68-е место, Райдо Рянкель тоже получил штрафные минутами – пять промахов, пять штрафных минут, у него 73-е место. У Калева Эрнитса трасса и вовсе не задалась - он допустил шесть промахов, 78-е место.