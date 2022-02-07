Прямая трансляция ⟩ Фигурное катание: короткая программа, мужчины

Прямая трансляция ⟩ Фигурное катание: короткая программа, мужчиныОлимпиада в Пекине
Еще одна прямая трансляция сегодняшнего дня – с олимпийских соревнований по мужскому одиночному катанию (короткая программа).
Еще одна прямая трансляция сегодняшнего дня – с олимпийских соревнований по мужскому одиночному катанию (короткая программа).
Эстонию будет представлять фигурист Александр Селевко. Несколько дней назад Александр, тренируясь, вывихнул плечо и его участие в Олимпиаде оказалось под вопросом. Но, как передает портал rus.err.ee, завтра он все же выйдет на лед – две тренировки прошли успешно, но врачи запретили спортсмену падать, чтобы не усугубить травму.
Россию представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко. Однако главная борьба развернется между трехкратным чемпионом мира Нейтаном Ченом и двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю. На высокие места будут претендовать Винсент Чжоу, как и Чен, выступающий за США, и два соотечественника Ханю — Сема Уно и Юма Кагияма.