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Прямая трансляция ⟩ Фигурное катание: короткая программа, мужчины
Олимпиада в Пекине

Еще одна прямая трансляция сегодняшнего дня – с олимпийских соревнований по мужскому одиночному катанию (короткая программа).

Эстонию будет представлять фигурист Александр Селевко. Несколько дней назад Александр, тренируясь, вывихнул плечо и его участие в Олимпиаде оказалось под вопросом. Но, как передает портал rus.err.ee, завтра он все же выйдет на лед – две тренировки прошли успешно, но врачи запретили спортсмену падать, чтобы не усугубить травму.

Россию представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко. Однако главная борьба развернется между трехкратным чемпионом мира Нейтаном Ченом и двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю. На высокие места будут претендовать Винсент Чжоу, как и Чен, выступающий за США, и два соотечественника Ханю — Сема Уно и Юма Кагияма.

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