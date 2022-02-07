Прямая трансляция ⟩ Фигурное катание: короткая программа, мужчины

Эстонию будет представлять фигурист Александр Селевко. Несколько дней назад Александр, тренируясь, вывихнул плечо и его участие в Олимпиаде оказалось под вопросом. Но, как передает портал rus.err.ee, завтра он все же выйдет на лед – две тренировки прошли успешно, но врачи запретили спортсмену падать, чтобы не усугубить травму.