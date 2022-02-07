Олимпиада в Пекине. Золото по прыжкам в Big Air завоевала Эйлин Гу. Эстония в финал не прошла

Квалификационные соревнования по Big Air выиграла канадка Меган Олдхэм, набрав 171,25 балла (80 и 91,25). На втором месте француженка Тесс Леде, у которой 171 балл (90,5 и 80,5), на третьем россиянка Анастасия Таталина, у которой 163,25 балла (89,75 и 73,5).

На старт вышли 12 спортсменов. Всего у каждого было по три попытки, в которых учитывались высота прыжка, сложность элементов, чистота приземления.

В первой попытке почти все спортсменки продемонстрировали довольно слабые прыжки. Выше 90 баллов не набрал почти никто. Не обошлось без падения – норвежская лыжница Сандра Эй упала, едва завершив элемент и набрала лишь 17 баллов.В первую тройку вошли француженка Тесс Леде, Эйлин Гу (Китай) и Кристи Мюр (Великобритания).

Вторая попытка для многих также оказалась довольно слабой – многие спортсменки показывали неточные приземления. Однако Матильда Гремо показывает отличный результат и даже опережает фаворитку Эйлин Гу. Сандра Эй (Норвегия) во второй попытке снова падает – обидный результат в 19 баллов. Анастасия Таталина также упала на второй попытке – 22,25 балла. Тесс Леду продемонстрировала отличный прыжок с хорошей амплитудой, множество сложных элементов. Приземление с минимальной неточностью, и она получила за попытку 93 балла. По итогам второй попытки на первом месте Матильда Гремо, на втором Эйлин Гу, и на третьем разместилась Меган Олдхэм.

Третья попытка расставила все по местам. Начали традиционно с самых слабых. Сандра Эй, упавшая на первых двух попытках, попыталась показать максиум и все же сумела показать хороший прыжок, набрав 64,5 балла. Кристи Мюр (Великобритания) могла бы войти в число фавориток, но упала и тем самым выбыла из гонки за медаль. Матильда Гремо набрала 88,75 балла. Айлин Гу продемонстрировала прекрасный прыжок, набрала 94,5 балла и обошла свою соперницу Тесс Леде. Матильда Гремо начала прыжок, но очень неудачно упала. В итоге у нее бронзовая медаль. Тесс Леде начинает мощный прыжок, но,к сожалению, показывает не самое точное приземление и занимает второе место.