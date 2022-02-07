Олимпиада в Пекине. Прямая трансляция финала соревнований среди женщин по Big Air

Несмотря на то, что первую попытку Сильдару провалила, на второй она показала отличные результаты и вошла в число лучших – получив тем самым надежду на возможность пройти в финал. Но на третьей попытке после чистого выполнения элемента у нее расстегнулось крепление лыжи. Судьи засчитали это падением и по итогам соревнования Келли Сильдару заняла лишь 17-е место.

Квалификационные соревнования по Big Air выиграла канадка Меган Олдхэм, набрав 171,25 балла (80 и 91,25). На втором месте француженка Тесс Леде, у которой 171 балл (90,5 и 80,5), на третьем россиянка Анастасия Таталина, у которой 163,25 балла (89,75 и 73,5).