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Олимпиада в Пекине. Прямая трансляция финала соревнований среди женщин по Big Air

Рано утром 8 февраля мы увидим одни из самых зрелищных состязаний Олимпиады – финальные состязания Big Air. К сожалению, олимпийский дебют нашей фристайлистки Келли Сильдару, прошедший накануне, завершился полученным на квалификации 17-м местом. В финальные соревнования она не прошла, для этого нужно было попасть в число 12 лучших спортсменов.

Несмотря на то, что первую попытку Сильдару провалила, на второй она показала отличные результаты и вошла в число лучших – получив тем самым надежду на возможность пройти в финал. Но на третьей попытке после чистого выполнения элемента у нее расстегнулось крепление лыжи. Судьи засчитали это падением и по итогам соревнования Келли Сильдару заняла лишь 17-е место.

Квалификационные соревнования по Big Air выиграла канадка Меган Олдхэм, набрав 171,25 балла (80 и 91,25). На втором месте француженка Тесс Леде, у которой 171 балл (90,5 и 80,5), на третьем россиянка Анастасия Таталина, у которой 163,25 балла (89,75 и 73,5).

Китаянка Эйлин Гу, собиравшаяся на домашней Олимпиаде взять три медали по всем дисциплинам фристайла, оказалась в сложном положении, потому что заняла лишь пятое место, но со 161,25 балла (89 и 72,25) все же прошла в финал. Последнее место для возможности попасть в финал заняла финка Анни Карава – 144,5 балла (82,5 и 62,0).

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