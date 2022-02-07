Олимпиада 2022. Золото в индивидуальной гонке у биатлонисток забрала Денизе Херрман

Золотую медаль завоевала немецкая биатлонистка Денизе Херрман. Она преодолела дистанцию за 44 минуты 12,7 секунды, допустив один промах. На втором месте француженка Анаис Шевалье-Буше. Она уступила победительнице 9,4 секунды и допустила один промах. Бронзовая медаль у Марте Рёйселанд (Норвегия). Она уступила победительнице 15,3 секунды, а также допустила два промаха.

Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, которая после второго огневого рубежа занимала второе место, но затем допустила два промаха, после чего лишилась шансов на медали. В общем зачете у нее лишь 9 место. Неудачно гонку провела Ульяна Нигматуллина. Она допустила 10 промахов.

На этих соревнованиях спортсменкам пришлось сражаться и с порывистым боковым ветром, и с отказывающей техникой - чисто не стрелял никто.

Из представительниц эстонской сборной лучший результат показала Туули Томингас. У нее было четыре промаха, в общем зачете она заняла 43 место. 66 место заняла Йоханна Талихярм, у нее всего три промаха. Регина Оя расположилась на 79 месте (семь промахов). Сузан Кюльм финишировала в этой гонке последней, но заняла 82 место.