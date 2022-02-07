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Олимпиада 2022. Прямая трансляция биатлона: индивидуальная гонка у женщин

Сегодня стартуют личные биатлонные дисциплины. Напомним, что на смешанной эстафете, которая прошла 5 февраля, норвежская команда завоевала золото, россияне взяли бронзу, а Эстония заняла 16 место.

Эстонию представляют Туули Томингас, Регина Оя, Сузан Кюльм и Йоханна Талихярм. Сузан Кюльм чуть не осталась без Олимпиады, поскольку считалась близкоконтактным лицом и чуть позже сдала два положительных теста на коронавирус подряд. Спортсменка была помещена в изоляционный отель, но несколько дней назад ее оттуда выпустили. Статус Кюльм по-прежнему «близкоконтактная», но она может тренироваться и принимать участие в соревнованиях.

От команды ROC (Россия) выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Евгения Буртасова и Светлана Миронова. Индивидуальная гонка в последние годы была одной из самых успешных дисциплин для женской команды: Екатерина Юрлова-Перхт выиграла в 2015 году золото чемпионата мира в этой дисциплине. Была близка к медали на чемпионате мира-2021 Миронова, финишировавшая на пятом месте в двух минутах от чемпионки Маркеты Давыдовой из Чехии. Кстати, по сравнению с той индивидуальной гонке на ЧМ-2021 в Поклюке состав сборной обновился наполовину – Миронова и Нигматуллина в строю, а Татьяна Акимова и Лариса Куклина вообще не попали в олимпийский состав.

Смешанная эстафета на Играх-2022 показала, что индивидуальная гонка в национальном центре биатлона в Чжянцзякоу может превратиться в настоящую лотерею. Ведь ветровая обстановка на стрельбище очень нестабильна и если фавориты попадут на одном из огневых рубежей в сильный порыв, то никакая скорость на лыжне не поможет им отыграть несколько минут штрафа за промахи. Напомним, что если в остальных личных гонках промахи наказываются кругами штрафа, которые можно пройти за 20 – 25 секунд, то здесь за каждый неточный выстрел прибавляется к времени по минуте.

В таких условиях сложно что-то прогнозировать, но отметим, что лидер Кубка мира норвежка Марте Олсбу Ройселанн в данной дисциплине не входит даже в топ-10. После двух проведенных гонок лидирует действующая чемпионка мира Давидова с победой в Эстерсунде. В Антхольце первенствовала француженка Жюстин Бреза-Буше. Лучшая из команды ROC Нигматуллина располагается на пятом месте в зачете индивидуальных гонок, пятой она финишировала и в Эстерсунде. Будет интересно посмотреть на Буртасову, которая в конце января выиграла эту дисциплину на чемпионате Европы, а в олимпийской сборной в последний момент заменила заболевшую коронавирусом Валерию Васнецову.

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