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В сборной России по биатлону зафиксировали случай заражения коронавирусом

Euroopa tipu vallutanud laskesuusatamine seisab silmitsi viimaste aastate suurima skandaaliga. ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

В сборной России по биатлону зафиксировали один случай заражения коронавирусной инфекцией. Положительный тест на коронавирус оказался у руководителя сервис-группы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Печерского, информирует пресс-служба организации.

Сообщается, что Печерский не сможет помочь сборной России по биатлону на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В ближайшее время в Пекин отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады. Тесты остальных членов сборной отрицательные.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее сообщалось, что четыре человека из сборной России по биатлону не прилетели в Пекин из-за отсутствия QR-кода. В числе не попавших на рейс оказались тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист команды Роман Никитин.

Их не посадила на свой борт компания «Аэрофлот». QR-код Казакевич оказался просрочен, у остальных его не оказалось в приложении my2022.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля. Всего в состав российской делегации на Олимпиаду-2022 в Пекине вошёл 461 человек, в том числе 212 спортсменов.

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