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Похоже, для норвежской лыжной сборной Олимпиада закончилась, не успев начаться

Лыжи, иллюстративное фото. ФОТО: Margus Ansu

Накануне стало известно, что тренер мужской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом по пути домой со сбора в итальянском Сейсер-Альме. Все спортсмены и команда были изолированы, а также сдали ПЦР-тесты. В результате, у Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво они оказались положительными.

Сборная должна была вылетать в Пекин завтра, но поездку перенесли на 31 января. Из-за сложившейся ситуации взвешивается возможность более позднего вылета.

«Это ужасная ситуация для всей команды и шокирующая для тех, кого это касается», – заявил врач сборной Ойстейн Андерсен. По его словам, согласно местным правилам, в Италии Венг и Кальво будут находиться в изоляции в течение десяти дней – до четверга, 3 февраля. Первый олимпийский старт – скиатлон – у женщин запланирован на 5 февраля, а значит попасть на него даже при самых благоприятных раскладах будет проблематично, потому что кроме карантина необходимо сдать несколько отрицательных тестов.

«Сборная по керлингу вылетает в Пекин 4 февраля, поэтому у нас еще есть возможности, - сказал пресс-секретарь норвежской биатлонной команды Халвор Леа. – Но времени очень мало».

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