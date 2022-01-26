Похоже, для норвежской лыжной сборной Олимпиада закончилась, не успев начаться

«Это ужасная ситуация для всей команды и шокирующая для тех, кого это касается», – заявил врач сборной Ойстейн Андерсен. По его словам, согласно местным правилам, в Италии Венг и Кальво будут находиться в изоляции в течение десяти дней – до четверга, 3 февраля. Первый олимпийский старт – скиатлон – у женщин запланирован на 5 февраля, а значит попасть на него даже при самых благоприятных раскладах будет проблематично, потому что кроме карантина необходимо сдать несколько отрицательных тестов.