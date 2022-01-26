Эстонские спортсмены-колясочники готовятся к Паралимпийским играм в Пекине

В последний раз эстонские параспортсмены участвовали в зимних Паралимпийских играх в 2002 году, когда Эстония была представлена в Солт-Лейк-Сити командой по хоккею на санях. По словам капитана сборной Эстонии по кёрлингу на колясках Андрея Койтмяэ, цель команды - достойно представить Эстонию. «Мы конечно же хотим показать наилучший результат, но мы знаем, что нас ждут сильнейшие противники и лёгких побед не будет. Мы должны показать свою лучшую игру и для этого нам понадобятся не только точные броски, но и хорошая стратегическая игра и командная работа, а также спортивная удача», - сказал Койтмяэ.

Турнир по кёрлингу на колясках на Паралимпийских играх в Пекине пройдет с 4 по 13 марта 2022 года. Противниками Эстонии станут сборные Китая, России, Норвегии, Кореи, Шотландии, Канады, Словакии, Швеции, Латвии, Швейцарии и США.

В отличие от обычного кёрлинга игроки по кёрлингу на колясках передвигаются по льду на инвалидных креслах. В кёрлинге на колясках очень важна точность броска, так как игроки не используют щётки, которыми игроки могут расчищать лёд направляя камень и продлевая его путь. Весящие 20 килограмм гранитные камни для игры в кёрлинг запускаются по льду тростями.

«Каждое соревнование уникально, так как необходимо адаптироваться к местным условиям, особенностям арены и условия на льду также каждый раз немного разные, что сильно влияет на броски. Кроме того, сделанные из природного гранита камни для игры в кёрлинг тоже различаются», - пояснил Койтмяэ.