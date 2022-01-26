После неудачной эстафетной гонки лыжницу Туули Томингас угрожали убить

Человек под ником Alekseyjovanovic разместил на аккаунте спортсменки сообщения, в которых обещал убить ее и ее семью. Хотя можно предположить, что речь идет о пустых словах, для биатлонистки это стало неприятным инцидентом.

Tuuli Tomingasele saadetud tapmisähvardused. ФОТО: Tuuli Tomingas

«Угроза убийством. После гонки нашла в «Инстаграме» вот эти комментарии. Кажется, что этот товарищ поставил все деньги на нашу команду и проиграл. Другого объяснения этому комментарию я просто не нахожу», - написала Томингас.

Если в индивидуальном состязании биатлонистке пришлось нелегко, – она ошиблась в предпоследнем круга, а в последнем дважды – то эстафетная гонка стартовала нормально. Тем удивительнее были допущенные спортсменкой промахи.

«Для меня это оказалось ударом ножа в сердцу, я подвела всю команду, - прокомментировала Томингас. – После финиша я просто расплакалась в раздевалке. В какой-то момент ко мне подошел представитель российской команды, достал салфетку и молча вытер мне слезы. Спасибо ему, я сумела собраться и выйти к журналистам».