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Плевать на запреты: участникам Олимпиады в Пекине приготовили презервативы

презервативы. Иллюстративное фото. ФОТО: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Агентство Reuters сообщает, что организаторы Олимпийских игр в Пекине начали раздавать презервативы участникам соревнований вопреки антикоронавирусным запретам.

Журналисты агентства, заселившиеся в отель в Китае, рассказали, что в номерах приготовлены по пять презервативов на человека. Отмечается, что они упакованы в разноцветные конверты с изображением китайского фонарика.

При этом ранее сообщалось, что На Играх в Пекине спортсмены должны сохранять социальную дистанцию в два метра. Кроме того, требовалось, чтобы олимпийцы сократили физические взаимодействия.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Летом прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) разработал антисекс-кровати для олимпийцев, участвовавших в Играх в Токио. Организаторы соревнований захотели ограничить интимную жизнь спортсменов из-за коронавируса. Решение организаторов вызвало шквал шуток среди самих спортсменов.

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