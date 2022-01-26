Плевать на запреты: участникам Олимпиады в Пекине приготовили презервативы

Журналисты агентства, заселившиеся в отель в Китае, рассказали, что в номерах приготовлены по пять презервативов на человека. Отмечается, что они упакованы в разноцветные конверты с изображением китайского фонарика.

При этом ранее сообщалось, что На Играх в Пекине спортсмены должны сохранять социальную дистанцию в два метра. Кроме того, требовалось, чтобы олимпийцы сократили физические взаимодействия.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.