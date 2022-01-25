Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе сборной России на ОИ-2022 в Пекине

Окончательный состав сборной России по фигурному катанию на ОИ выглядит так:
Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.
Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.
Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.
Чемпионка Европы 2022 года в женском одиночном катании Камила Валиева оказалась самым молодым спортсменом, попавшим в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).
Валиева родилась 26 апреля 2006 года, ей 15 лет. В составе национальной команды оказалось лишь два спортсмена, родившихся в 2006 году. Помимо Валиевой, это фристайлистка Александра Глазкова, родившаяся 15 марта. Ей также 15 лет.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России выступит как команда Олимпийского комитета России.