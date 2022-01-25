Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе сборной России на ОИ-2022 в Пекине

Окончательный состав сборной России по фигурному катанию на ОИ выглядит так:

Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.

Запасной: Пётр Гуменник.

Чемпионка Европы 2022 года в женском одиночном катании Камила Валиева оказалась самым молодым спортсменом, попавшим в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).

Валиева родилась 26 апреля 2006 года, ей 15 лет. В составе национальной команды оказалось лишь два спортсмена, родившихся в 2006 году. Помимо Валиевой, это фристайлистка Александра Глазкова, родившаяся 15 марта. Ей также 15 лет.