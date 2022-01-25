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Кошмар накануне Олимпиады. Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам заразился коронавирусом

Арильд Монсен. ФОТО: JON OLAV NESVOLD

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен за несколько дней до отправления олимпийской команды в Пекин сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает телеканал NRK со ссылкой на Норвежскую лыжную ассоциацию, Монсен сдал тест по прибытии с тренировочного сбора на итальянском высокогорном курорте Сайзер Альм, где команда проводила предолимпийский сбор. Все остальные участники сбора получили отрицательные результаты.

Также сообщается, что тренер мужской команды Эрик Мюр Носсум изолирован, так как контактировал с Монсеном, а всем мужчинам-лыжникам запретили покидать отель.

Вылет лыжников в Пекин запланирован на 27 января.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. В соревнованиях по лыжным гонкам будет разыграно 12 комплектов медалей: спринт классическим и свободным стилем, скиатлон, масс-старт свободным стилем, эстафета и командный спринт классическим стилем.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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