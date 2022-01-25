Вт, 25.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
До начала осталось
1 0
д.

Среди прибывших на Олимпиаду выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA

Власти Китая выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине, сообщается в опубликованном во вторник заявлении оргкомитета.

24 января в Китай прибыло 246 человек из разных стран, из них 23 спортсмена и официальных лица, еще 223 человека являются представителями других заинтересованных сторон. В результате ПЦР-тестирования было выявлено 12 новых случаев заражения. Все случаи - среди представителей заинтересованных сторон.

Еще три положительных результата было выявлено среди ранее прибывших на Олимпиаду, один из заразившихся - спортсмен либо официальное лицо, двое - представители заинтересованных сторон, - сообщает информагенство ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

НАВЕРХ
Back