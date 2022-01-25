Среди прибывших на Олимпиаду выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

24 января в Китай прибыло 246 человек из разных стран, из них 23 спортсмена и официальных лица, еще 223 человека являются представителями других заинтересованных сторон. В результате ПЦР-тестирования было выявлено 12 новых случаев заражения. Все случаи - среди представителей заинтересованных сторон.