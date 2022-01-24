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Сборная Украины в Пекине: никаких фото с россиянами и интервью на русском?

Олимпиада в Токио 2020. Мария Ласицкене и Ярослава Магучих со своими флагами после соревнований. ФОТО: DYLAN MARTINEZ/REUTERS

В СМИ активно обсуждаются слухи о том, что украинское Министерство молодежи и спорта не рекомендовало спортсменам из своей страны на предстоящей Олимпиаде общаться и делать селфи с представителями России. Также нельзя давать интервью на русском языке.

Отношения между Россией и Украиной в данный момент весьма напряженные и многие эксперты, а также лидеры государств озвучивали то, что вторжение России в Украину лишь вопрос времени. По этой причине министерство рекомендовало не фотографироваться с россиянами и не давать интервью на русском языке.

Однако не все спортивные организации оказались в курсе происходящего. Например, когда российское информагенство ТАСС попросило у представителей Федерации биатлона Украины комментарий по поводу рекомендации министерства, оказалось, что они про это ничего не знают.

«Впервые об этом слышим. Мы не получали подобных рекомендаций», - прокомментировал представитель федерации.

Украинские СМИ сообщения о новых политических демаршах не подтверждают. Тем не менее, опыт прошлых Олимпиад подсказывает, что данная тема — болезненная для обеих сторон.

Теоретически украинские биатлонисты и биатлонистки претендуют на медали. Но в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира они были на подиуме только один раз — в смешанной эстафете.

В украинской заявке на Пекин — 45 спортсменов, однако подавляющее большинство из них не претендует на высокие места. На прошлой летней Олимпиаде в Токио Украина установила антирекорд, выиграв всего одно золото (19 медалей в сумме) и заняв 44-е место в общем зачете.

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