Сборная Украины в Пекине: никаких фото с россиянами и интервью на русском?

Отношения между Россией и Украиной в данный момент весьма напряженные и многие эксперты, а также лидеры государств озвучивали то, что вторжение России в Украину лишь вопрос времени. По этой причине министерство рекомендовало не фотографироваться с россиянами и не давать интервью на русском языке.

Однако не все спортивные организации оказались в курсе происходящего. Например, когда российское информагенство ТАСС попросило у представителей Федерации биатлона Украины комментарий по поводу рекомендации министерства, оказалось, что они про это ничего не знают.

«Впервые об этом слышим. Мы не получали подобных рекомендаций», - прокомментировал представитель федерации.

Украинские СМИ сообщения о новых политических демаршах не подтверждают. Тем не менее, опыт прошлых Олимпиад подсказывает, что данная тема — болезненная для обеих сторон.

Теоретически украинские биатлонисты и биатлонистки претендуют на медали. Но в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира они были на подиуме только один раз — в смешанной эстафете.