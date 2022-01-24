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Ирина Кононова: еще чуть-чуть - и неизвестно чем бы это закончилось

Александр Селевко и Ирина Кононова ФОТО: Inna Melnikova

До Олимпиады считанные дни. Уже определен состав олимпийской сборной от Эстонии, в число спортсменов вошел и фигурист-одиночник Александр Селевко. Впереди самые ответственные испытания, сейчас идут ежедневные многочасовые тренировки и подготовка. Ирина Кононова, тренер Александра, директор Таллиннской школы фигурного катания, президент клуба Kristalluisk рассказала накануне соревнований о своей работе, тренировках спортсмена и травме, которая чуть не оставила фигуриста без Олимпиады.

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- Вы тренер с огромным опытом, всегда интересно, что движет людьми, которые приходят в эту профессию?

- Да, я изначально выбирала себе совсем другую профессию, но жизнь решила иначе. Людмила Гангнус, моя тренер - уходила в декрет и попросила поработать. Я попробовала, мне понравилось, так и втянулась. Поступила в Институт физкультуры имени Лесгафта в Санкт-Петербурге, а затем поступила в московский ГИТИС – на отделение «хореограф-постановщик по фигурному катанию». По крайней мере, должна была получить этот диплом, но в итоге получила диплом хореографа-постановщика балетного театра, потому что по окончании нашего обучения выяснилось, что профессия хореографа по фигурному катанию не аккредитована.

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