Ирина Кононова: еще чуть-чуть - и неизвестно чем бы это закончилось

- Да, я изначально выбирала себе совсем другую профессию, но жизнь решила иначе. Людмила Гангнус, моя тренер - уходила в декрет и попросила поработать. Я попробовала, мне понравилось, так и втянулась. Поступила в Институт физкультуры имени Лесгафта в Санкт-Петербурге, а затем поступила в московский ГИТИС – на отделение «хореограф-постановщик по фигурному катанию». По крайней мере, должна была получить этот диплом, но в итоге получила диплом хореографа-постановщика балетного театра, потому что по окончании нашего обучения выяснилось, что профессия хореографа по фигурному катанию не аккредитована.