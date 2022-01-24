Ирина Кононова: еще чуть-чуть - и неизвестно чем бы это закончилось
До Олимпиады считанные дни. Уже определен состав олимпийской сборной от Эстонии, в число спортсменов вошел и фигурист-одиночник Александр Селевко. Впереди самые ответственные испытания, сейчас идут ежедневные многочасовые тренировки и подготовка. Ирина Кононова, тренер Александра, директор Таллиннской школы фигурного катания, президент клуба Kristalluisk рассказала накануне соревнований о своей работе, тренировках спортсмена и травме, которая чуть не оставила фигуриста без Олимпиады.