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Олимпиада в Пекине. Золото по прыжкам с нормального трамплина завоевал Рёю Кобаяси

Rus.Postimees и телеканал Дуо 7 продолжают трансляцию состязаний по прыжкам с трамплина. 

К сожалению, ни Аррти Айгро, ни Кевин Мальцев не прошли во второй тур состязаний по прыжкам с нормального трамплина.

В финал пробились сильнейшие спортсмены. Как и ожидалось, золото завоевал сильнейший спортсмен - японец Рёю Кобаяси (275 баллов) – он вошел в историю в сезоне-2018/19, выиграв все этапы «Турне четырех трамплинов». Сейчас он находится в лучшей форме в своей жизни.

На втором месте австриец Мануэль Феттнер (270,8 балла) и бронзовая медаль у поляка Давида Кубаски, который набрал 265,9 балла.

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