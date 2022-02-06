Олимпиада в Пекине. Золото по прыжкам с нормального трамплина завоевал Рёю Кобаяси
Rus.Postimees и телеканал Дуо 7 продолжают трансляцию состязаний по прыжкам с трамплина.
Rus.Postimees и телеканал Дуо 7 продолжают трансляцию состязаний по прыжкам с трамплина.
К сожалению, ни Аррти Айгро, ни Кевин Мальцев не прошли во второй тур состязаний по прыжкам с нормального трамплина.
В финал пробились сильнейшие спортсмены. Как и ожидалось, золото завоевал сильнейший спортсмен - японец Рёю Кобаяси (275 баллов) – он вошел в историю в сезоне-2018/19, выиграв все этапы «Турне четырех трамплинов». Сейчас он находится в лучшей форме в своей жизни.
На втором месте австриец Мануэль Феттнер (270,8 балла) и бронзовая медаль у поляка Давида Кубаски, который набрал 265,9 балла.