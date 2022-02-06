Олимпиада в Пекине. Завершился первый этап прыжков с нормального трамплина

Оба спортсмена прошли квалификацию, которая состоялась накануне. В квалификации приняло участие 53 спортсмена, из которых 50 смогли продолжить соревнования.Кевин Мальцев получил 80,2 балла, Артти Айгро набрал 80 баллов. Они заняли 32 и 33 места соответственно. Выиграл квалификацию норвежец Мариус Линдвик - 116,7 балла.

Команда ОКР не входит в число главных претендентов на медали, но приятные сюрпризы все же возможны. У мужчин главным фаворитом олимпийских соревнований считается победитель «Турне четырех трамплинов» нынешнего сезона японец Рею Кобаяси, который вошел в историю в сезоне-2018/19, выиграв все этапы «Турне четырех трамплинов». Сейчас он находится в лучшей форме в своей жизни. Вместе с Кобаяси за золото будет бороться серебряный призер Пхенчхана-2018 немец Карл Гайгер, на счету которого четыре золотые медали чемпионатов мира. Да и норвежцев во главе с Мариусом Линдвиком нельзя недооценивать – что и было доказано на квалификационных состязаниях.

Эти состязания не стали для эстонцев особо успешными. Артти Айгро занял 34-е, Кевин Мальцев – 40 место.

По итогам первого этапа лидируют японец Рёю Кобаяси, Петер Превц (Словения) и Камил Стох (Польша).

ФОТО: OLYMPICS

Артти Айгро — эстонский прыгун с трамплина. Участвовал в двух соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2018 года (48-е место на большом трамплине, 55 место на нормальном трамплине). Спортсмен будет представлять Эстонию на зимних Олимпийских играх 2022 года. Его тренеры Сильвер Эльянд и Янне Вяатайнен.

Заявлен на прыжках с нормального трамплина 5 февраля (квалификация) и 6 февраля соревнование; с большого трамплина 11 февраля (квалификация) и 12 февраля соревнование.

Кевин Мальцев - эстонский прыгун с трамплина. Он участвовал в двух соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2018 года (56-е место на нормальном трамплине). Его тренер Вася Байц.

Заявлен на прыжках с нормального трамплина 5 февраля (квалификация) и 6 февраля соревнование; с большого трамплина 11 февраля (квалификация) и 12 февраля соревнование.