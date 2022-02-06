Олимпиада В Пекине. Прямая трансляция прыжков с нормального трамплина. Первый этап

Оба спортсмена прошли квалификацию, которая состоялась накануне. В квалификации приняло участие 53 спортсмена, из которых 50 смогли продолжить соревнования.Кевин Мальцев получил 80,2 балла, Артти Айгро набрал 80 баллов. Они заняли 32 и 33 места соответственно. Выиграл квалификацию норвежец Мариус Линдвик - 116,7 балла.

Команда ОКР не входит в число главных претендентов на медали, но приятные сюрпризы все же возможны. У мужчин главным фаворитом олимпийских соревнований считается победитель «Турне четырех трамплинов» нынешнего сезона японец Рею Кобаяси, который вошел в историю в сезоне-2018/19, выиграв все этапы «Турне четырех трамплинов». Сейчас он находится в лучшей форме в своей жизни. Вместе с Кобаяси за золото будет бороться серебряный призер Пхенчхана-2018 немец Карл Гайгер, на счету которого четыре золотые медали чемпионатов мира. Да и норвежцев во главе с Мариусом Линдвиком нельзя недооценивать – что и было доказано на квалификационных состязаниях.

Артти Айгро — эстонский прыгун с трамплина. Участвовал в двух соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2018 года (48-е место на большом трамплине, 55 место на нормальном трамплине). Спортсмен будет представлять Эстонию на зимних Олимпийских играх 2022 года. Его тренеры Сильвер Эльянд и Янне Вяатайнен.

Заявлен на прыжках с нормального трамплина 5 февраля (квалификация) и 6 февраля соревнование; с большого трамплина 11 февраля (квалификация) и 12 февраля соревнование.

Кевин Мальцев - эстонский прыгун с трамплина. Он участвовал в двух соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2018 года (56-е место на нормальном трамплине). Его тренер Вася Байц.

Заявлен на прыжках с нормального трамплина 5 февраля (квалификация) и 6 февраля соревнование; с большого трамплина 11 февраля (квалификация) и 12 февраля соревнование.

Прыжки на лыжах с трамплина

Олимпийский вид спорта, включающий прыжки на лыжах со специально оборудованных трамплинов. Выступают как самостоятельный вид спорта, а также входят в программу лыжного двоеборья. Входят в состав Международной федерации лыжного спорта.

Трамплин — спортивное сооружение для проведения соревнований и тренировок в дисциплине прыжки на лыжах с трамплина. Современный трамплин представляет собой сложный инженерный комплекс, рассчитанный на просмотр прыжков большим количеством зрителей. Например, трибуны трамплина в Виллингене (Германия) вмещают 38 тысяч зрителей.

Трамплины разделяют по расчётной длине прыжка (её также называют мощностью трамплина). Нормальный трамплин: 75-99 м, большой трамплин 100-130 м.

Техника включает в себя: разгон, уход со стола отрыва, полётную фазу и приземление. В момент приземления, ноги спортсмена, прежде лежащие в одной плоскости, должны принять положение именуемое "телемарк" (неофициально — "разножка"). Лыжи во время приземления параллельны и максимально сближены. Для выполнения такого приземления требуются высокая координация движений и безупречное равновесие. За невыполнение "разножки" при приземлении снимаются баллы.

Техника выполнения прыжков оценивается пятью судьями (максимальное количество — 20 баллов), к судейским баллам добавляются баллы за дальность прыжка (по специальной таблице). Карается касание любой частью тела поверхности горы приземления, лишние движения и падение спортсмена. Если падение или касания происходят за специальной линией, то они уже не сказываются на оценке. Результат участника определяется по сумме баллов двух зачётных попыток.