Смотрите прямую трансляцию состязаний по биатлону на Олимпиаде в Пекине 2022

От Эстонии в женскую олимпийскую команду по биатлону попали Туули Томингас, Регина Оя, Сузан Кюльм и Йоханна Талихярм. Томингас, Оя и Кюльм дебютируют на Олимпиаде, а у Талихярм есть опыт выступления в Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018. В мужскую олимпийскую команду пробились Рене Цахкна, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер и Райдо Рянкель. Дебютной Олимпиада станет лишь для Сиймера. Эрмитс и Рянкель, который раньше был лыжником, выступали в Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018, а Цахкна был участником прошлых зимних Олимпийских игр.

Состав у сборной России сильнейший. Бегут все лучшие — Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, а также Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Состоянием последнего тренеры довольны, карантин остался позади. Из россиян нынешнего состава в Олимпийских играх принимали участие Александр Логинов (в 2014 году) и Ульяна Нигматуллина (в 2018 году, тогда она ещё носила девичью фамилию Кайшева). Латыпов до положительного теста боролся за топ-3 общего зачёта.

В этом сезоне Кубка мира россияне отлично показывают себя в эстафетах. Прошло уже десять гонок в этой дисциплине, и всего два раза россияне не попали на подиум.

Однако у женской сборной Норвегии дела обстоят похуже: всего одно золото, а в остальные разы даже не смогли пробиться в топ-3. У команды Франции всё наоборот. В то время как женщины забрали два золота и две бронзы, мужчинам удалось лишь дважды забрать серебро. У Швеции дела тоже обстоят не лучшим образом. Не забываем о сборных Германии и Беларуси, которые тоже претендуют на призы.

Но погода может внести свои коррективы: в Пекине сильный мороз, невероятно порывистый и нестабильный ветер.

Формат смешанной эстафеты в биатлоне

Чтобы повысить гендерное равенство на Играх, смешанные соревнования стали основным элементом олимпийской программы. В Пекине-2022 будет девять смешанных соревнований: четыре новых и пять, которые уже проводились на прошлых Олимпиадах.

Смешанная эстафета по биатлону дебютировала на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Первыми олимпийскими чемпионами стали норвежцы, а в Пхенчхане-2018 на высшей ступени пьедестала оказались французы.

5 февраля 2022 года эти две страны будут одними из фаворитов на завоевание золота. В соревнованиях примут участие около 20 команд, каждая из которых будет состоять из четырех спортсменов: двух женщин и двух мужчин. Это будут первые соревнования по биатлону, которые пройдут в Пекине-2022.

Смешанная эстафета в биатлоне проводится на международных соревнованиях с 2005 года.

Гонка начинается с общего старта, в котором участвует первый биатлонист из каждой команды. Каждый проходит по два огневых рубежа: один в положении лежа, другой – стоя. На стрельбе нужно поразить пять мишеней, при этом разрешается сделать три дополнительных выстрела (всего восемь). За каждую незакрытую мишень спортсмены отправляются на штрафной круг длиной 150 м.