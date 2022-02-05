Первая медаль сборной России на Олимпийских играх: лыжница Непряева завоевала серебро в скиатлоне

Скиатлон - смешанная лыжная гонка преследования без перерыва, в которой первую половину (7,5 км для женщин и 15 км для мужчин) лыжники проходят классическим стилем, а вторую, после смены лыж, преодолевают с таким же расстоянием, но коньковым ходом. Состязания очень непростые.

Титул предстояло защищать трехкратной олимпийской чемпионке и трехкратной чемпионке мира шведской лыжнице Шарлотт Калла, место которой в сборной, отправляющейся на зимнюю Олимпиаду в Пекине, еще накануне Игр было под большим вопросом.

Сборная России по лыжным гонкам, в отличие от биатлонистов, на Олимпиаде в Пекине представлена максимально возможным составом. Расширенная квота — по 8 мужчин и девушек. Выступать будут сильнейшие: Устюгов, Большунов, Якимушкин, Терентьев, Спицов, Непряева (выигравшая Тур де Ски), Ступак, Степанова, Сорина.

Из-за коронавируса не выступят в первых гонках Пекина Симен Крюгер и Хайди Венг, также в изоляции находятся все контактные лица. Сильнейшими пока выглядят россияне - Наталья Непряева, Юля Ступак и Татьяна Сорина точно рассчитывают хоть на одно золото Пекина.

Скиатлон:

В отличие от гонок с гандикапом, где от времени каждого лыжника отнимается время лидера гонок и во втором туре он выпускается после лидера через этот промежуток, в скиатлоне первым стартует тот, кто быстрее прибыл на смену лыж и успел переобуться.

Скиатлон – это гонки, которые отличаются особенной серьезностью и трудностями. Лыжники здесь не только встречаются со скоростным преодолением трассы, но им при этом еще нужно успеть поменять в специальных боксах лыжи, помня о драгоценных секундах, так как секундомер в это время не останавливается.

Мужчины, как уже упоминалось, бегут дважды по 15 км по кругу протяженностью в 3,75 км. Общая дистанция у них при этом составляет 30 км. А женщины – по 7,5 км по кругу в 2,5 км, и их общая дистанция оказывается в итоге длиной в 15 км. Трассу для лыжников в этой гонке, как правило, прокладывают так, чтобы она несколько раз проходила через стадион.