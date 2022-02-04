Галерея ⟩ В Пекине прошла церемония открытия Олимпийских игр

Телеканал является единственным эстонским каналом, который транслирует зимнюю Олимпиаду с комментариями на русском языке.
Повтор трансляции можно будет увидеть вечером, 4 февраля, в 21:05, а также в субботу, 5 февраля, в 12:35. Дата начала Олимпиады выбрана неслучайно: в эти дни в стране будет отмечаться Новый год по китайскому календарю. Подробности церемонии и всего шоу, как всегда, держатся в секрете, но зрелище обещают грандиозное.
Комментировали церемонию открытия зимних Олимпийских игр на телеканале Дуо 7 журналист и комментатор Стас Кузнецов и главный редактор портала Rus.Postimees Олеся Лагашина.